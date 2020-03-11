Оценить систему территориальной обороны

Момент учений

По поручению Главы государства Министерство обороны одновременно с внезапной проверкой боевой готовности ряда воинских частей и подразделений Вооруженных Сил осуществляет оценку способности системы территориальной обороны решать поставленные задачи.

По словам начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Александра Вольфовича, личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи.