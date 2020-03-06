«Олимп-Адреналин» вернулся из Белоозерска с наградами

В Белоозерске прошли чемпионаты Брестской области федерации БФБП по классическому и экипировочному жиму штанги лёжа. Наш город на областных соревнованиях представляла команда «Олимп — Адреналин».

В классическом жиме штанги лежа среди девушек в категории 56 кг третье место заняла Арина Шульган.

Среди мужчин четвертое место заняли Владимир Чернякович (60 кг) и Владислав Грушевский (100 кг). «Золото» завоевал Ярослав Федосеев (75 кг), при этом он выполнил норматив КМС федерации БФБП.

В экипировочном жиме штанги лежа в категории 60 кг первым стал Евгений Насеня, второе место в категории 110 кг досталось Вадиму Корженевичу, он же занял третье место в абсолютной категории. Второе место в категории 125 кг у Анатолия Марковиченко. На первую ступень пьедестала поднялся Сергей Зиновенко (категория свыше 125 кг).