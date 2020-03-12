Паспорт вручил губернатор

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в рамках акции «Мы — граждане Беларуси!» вручил паспорта 25 активным и талантливым школьникам региона. Среди них — Лунинецкий гимназист Никита Абраменя.



Юноша успешно учиться, участвует в олимпиадном движении, занимается спортом. Приглашение в Брест стало не только благодарностью за прежние заслуги, но и своеобразным наказом на дальнейшие успехи.



Еще один гимназист — Матвей Якубович — получит паспорт в воскресенье в Минске. Торжество пройдет в Конституционном суде Республики Беларусь.



Фото Валерия КОРОЛЯ.