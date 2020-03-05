Первыми с 8 марта поздравили женщин в Белой Руси

В преддверии весеннего праздника в общественной приемной РОО «Белая Русь» собрались председатели первичек, активные члены организации.



С Международным женским днем ​​присутсвующих поздравили начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Андрей Курилович, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Игорь Горгун и помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Тамара Соц.



К ним присоединилась председатель районной организации Людмила Казадаева. Она выразила женщинам благодарность за активную позицию и поддержку своей организации.



За праздничными пожеланиями и непринужденными разговорами время пролетело совершенно незаметно. Закончилось мероприятие на приятной ноте — вручением подарков и цветов.