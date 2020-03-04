Поймал — опусти. Действует запрет на ловлю рыбы

С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Беларуси действует запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной, а до 31 марта — сома.



Щука идет на нерест одним из первых видов рыб. Самки откладывают икру при температуре воды от 4 до 6 градусов тепла небольшими стайками по 3-4 особи. Благодаря многочисленным мероприятиям, щука сегодня встречается во всех реках, озерах и водохранилищах страны. В период запрета случайно пойманный хищник должен быть отпущен живым.



За незаконную добычу щуки и сома предусмотрена административная ответственность — штраф в размере до 50 базовых величин (1350 рублей). Кроме того, согласно законодательству, нарушитель компенсирует ущерб, нанесенный окружающей среде, в сумме 9 базовых величин за 1 особь. К тому же, на браконьера могут завести уголовное дело.



Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, обратитесь на телефон «горячей линии» по телефонам: 8- (017) -390-00-00 или 8-033-333-60-00.