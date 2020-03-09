Получены еще 3 положительных теста на наличие РНК коронавируса. Их перепроверяют

На пресс-конференции в Минздраве заявили, что в выходные получены еще три положительных теста на наличие РНК у контактов первого уровня. На тот момент эти люди уже были в стационаре, поэтому дальнейшее распространение вируса от них минимально. Проводится дополнительное исследование. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти.

Первый в стране пациент с коронавирусом — студент из Ирана — на сегодня вылечен. Его состояние удовлетворительное. У пациентов в Витебске также признаков инфекционного процесса нет.

Все положительные результаты тестов проходят тройной контроль, то есть перепроверяются тест-системами трех производителей, чтобы исключить любые сомнения. Более того, часть отрицательных результатов контролируются дополнительно.