Поможем Дашке

Обращаемся к жителям Лунинетчины с просьбой оказать помощь в сборе средств на лечение нашей дочери Дарьи Шепетовской.



Девочка родилась в прошлом году в августе 2019 года, и уже зимой врачи диагностировали у нее спинальной мышечную атрофию 1-го типа. Это редкое генетическое заболевание, в результате которого гибнут моторные нейроны спинного мозга. Оно влияет на способность ползать и ходить, двигать руками, головой и шеей, а также дышать и глотать. Детям с таким диагнозом специалисты не дают никаких надежд…



Но все же варианты лечения существуют. Правда, препараты для Даши мы должны приобрести за свои средства. Называются они Spinraza и Zolgensma, а отличаются тем, что Spinraza нужно колоть пожизненно (один укол стоит 96 035 евро), а Zolgensma — это одноразовая вакцина (ее стоимость достигает 2125000 долларов плюс дополнительные расходы в клинике).



Благотворительные счета открыты в филиале 216, г. Полоцк, ул. Ф. Скорины, 4; УНП 300230580; МФО AKBBBY21216: белорусские рубли — транзитный счет BY59AKBB38193821068492300000 на благотворительный счет BY89AKBB31340000081232320144 в отделении 216/144, бессрочный. Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет, открытый на имя Шепетовского Александра Сергеевича на лечение дочери Шепетовской Даши.



Семья Шепетовских. г. Новополоцк.