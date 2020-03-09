Продолжается акция «День безопасности. Внимание всем!»

В ее рамках работники Лунинецкого РОЧС проводият профилактическую работу в трудовых коллективах о соблюдении мер пожарной безопасности в быту и на рабочем месте.

Работники Лунинецкого РОЧС провели такие встречи в коллективах ОАО «Лунинецлес», ОАО «Лунинецкий райагрсервис» и средней школе №2 г.Микашевичи.

Выступая перед гражданами, рассказали, какие требования правил пожарной безопасности необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя от пожаров дома и на работе, напомнили о необходимости установки автономных пожарных извещателей в своих домовладениях, привели примеры спасенных жизней. Не осталась в стороне тема детского травматизма и гибели на пожарах и о том, что оставлять детей одних без присмотра запрещено.

Затем спасатели обсудили с работниками организаций и учреждений порядок действий в случае возникновения пожара, напомнили номера аварийных служб, в первую очередь номера вызова службы спасения – 101 и 112. Инспекторы надзора и профилактики Лунинецкого РОЧС Давид Царик и Владислав Казак наглядно продемонстрировали, как пользоваться имеющимися на объектах порошковыми огнетушителями, а в средней школе №2 г. Микашевичи отработали план эвакуации на случай возникновения возгорания.