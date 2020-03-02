С начала года в области произошло 9 ДТП с участием несовершеннолетних

Среди пострадавших — дети-пассажиры. Тяжелых последствий удалось избежать. Однако так бывает не всегда.



Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правилам дорожного движения перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих приспособлений, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до 5 лет. Для более старших (до 12 лет) есть и другие средства (бустер, специальные подушки для сидения, дополнительные сиденья), позволяющие безопасно пристегнуть с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Допускается перевозка ребенка без использования указанных выше устройств в случае, если его рост превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.



Отдельно следует остановиться на перевозке маленьких пассажиров на велосипедах и скутерах. Нельзя просто посадить их на багажник или раму и отправиться в путешествие. Это запрещено Правилами дорожного движения, за исключением перевозки детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье или при предусмотренной конструкцией мопеда. Игнорирование данного требования может стать роковым, как в случае с пятилетним мальчиком из Ивановского района. 8 июня прошлого года мужчина управлял мопедом и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП ребенок был доставлен в реанимацию, где через несколько часов умер.

Анна Мацкевич, специалист ГАИ УВД.