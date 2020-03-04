Съезд ФПБ собрал в Минске более 500 делегатов из всех регионов страны

Участники главного профсоюзного форума подвели итоги своей работы за последние пять лет, а также обсудили и приняли программу деятельности Федерации профсоюзов на 2020-2025 годы.

В работе VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси принимали участие и представители Лунинетчины – председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса района Ольга Ермоленок.

О своих впечатлениях, важных аспектах и над чем придётся работать в ближайшую пятилетку рассказывает И.И. Гапон:

– Глава государства Александр Лукашенко отметил, что профсоюзное движение является полноправным участником строительства страны. Президент подчеркнул, что в ближайшее время будет подготовлен Указ о создании первичных профсоюзных организаций на предприятиях частной формы собственности, что позволит устранить проблему незащищенности работников. Делегаты, которые выступили на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, поднимали вопросы обеспечения достойной заработной платы работников всех отраслей, охраны труда, социально ориентированной реструктуризации предприятий, пенсионного обеспечения включения в коллективные договоры больше пунктов, направленных на обеспечение социальных гарантий и многие другие. Рост доходов населения, нормотворчество, создание новых страховочных механизмов и соглашение с Генпрокуратурой, контроль за ценами и совершенствование контрактной системы – все это дало возможность Федерации профсоюзов повлиять на развитие важных социально-экономических процессов в стране.

Среди основных направлений деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы – повышение уровня и качества жизни трудящихся, обеспечение полной и продуктивной занятости, достойной заработной платы, социальной защищенности членов профсоюзов, устойчивости развития национальной экономики. ФПБ и её членские организации будут добиваться повышения уровня заработной платы и сокращения количества организаций, где средняя зарплата ниже уровня минимальной зарплаты, установленной Правительством Республики Беларусь. Обеспечения соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы работников на уровне 40 процентов, а в среднесрочной перспективе – до уровня 50 процентов.

Усилия ФПБ будут направлены на охрану труда, организационное и кадровое укрепление профсоюзов, физкультурно-оздоровительную работу, популяризацию здорового образа жизни, организацию культурно-массовой работы, гендерную и молодёжную политику, а также на международную деятельность и информационную работу. В своей повседневной работе профсоюзы будут отстаивать социально-трудовые права, производственные, профессиональные, экономические интересы трудящихся, их честь и достоинство.