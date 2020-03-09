Шанс для малышки

Обратиться за материальной поддержкой к людям вынудила тяжелая болезнь доченьки Софии, которая родилась в ноябре прошлого года.

При плановом осмотре невролог патологий не обнаружил, однако мы сами забили тревогу, когда осознали, что девочка мало двигает ручками и ножками, не пытается держать головку. Лечились в Барановичах, затем нас направили в Минск в РНПЦ «Мать и дитя», где и услышали страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия 1 степени.

В мире существует единственный препарат, способный помочь нашей доченьке. Он производится в США, а стоит он 2,5 миллиона долларов. Сумма баснословная, и без поддержки неравнодушных людей нам не справиться. Сбор средств открыт. Их можно перечислить на благотворительные счета в ОАО «АСБ «Беларусбанк» УНП 200369858, МФО AKBBBY21802 в отделении 117 на имя Жагунь Юлии Павловны:

в белорусских рублях – BY96AKBB31340000147641320117;

в долларах США – BY81AKBB31340000147651320117;

в евро – BY66AKBB31340000147661320117;

в российских рублях – BY51AKBB31340000147671320117.

Формулировка платежного поручения: «Оказание благотворительной помощи на лечение Жагунь Софии Евгеньевны».

Также можно оказать материальную поддержку, пополнив баланс МТС 8-029-735-43-43, карты: «Беларусбанка» – 6711 7700 1842 9519 (до 01/23), «МТБанка» – 5351 0410 7159 2016 (до 07/22), «Сбербанка России» – 5336 6903 7487 9338 (до 05/22 на имя пользователя ANJELIKA KARTINEVA).

Яндекс деньги: 4100 1116 0404 7338. PayPal: dimitri.scharavin89@mail.ru.

Юлия ЖАГУНЬ. г. Ляховичи.