Ситуация с коронавирусом в Брестской области: под наблюдением 19 человек

По состоянию на 13 марта с целью исключения коронавирусной инфекции в больницах Брестской области под медицинским наблюдением находится 19 человек. Из них 4 дальнобойщика, которые были в Италии.

Эти люди прибыли к нам на территорию области из эпиднеблагополучных стран по коронавирусной инфекции и у них имелись или появились в процессе наблюдения признаки острой респираторной инфекции. Все они госпитализируются в специальные палаты с целью минимизации распространения инфекции.

В аптеках Брестского РУП «Фармация», областном аптечном складе обеспечено наличие масок санитарно-гигиенических, антисептиков, дезсредств, салфеток, а также лекарственных средств для профилактики и лечения сезонных простудных заболеваний, ОРВИ. По отдельным позициям запас составляет объем 3-4 месячной потребности.

Продолжается работа по организации оперативных поставок многоразовых марлевых масок для государственных аптек Брестского региона отечественными производителями. На областной аптечный склад медицинские маски поступают ежедневно и далее распределяются по аптекам области.

Приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу. Организован забор биологического материала на COVID-19 у лиц, прибывающих в Беларусь из эпиднеблагополучных стран.

Всего на 12 марта в Брестскую область из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, прибыло 231 человек, все обследованы лабораторно. По 55-и закончено медицинское наблюдение, они здоровы. По 176-и наблюдение продолжается.

В связи со скорым началом туристического сезона, по поручению председателя облисполкома, с 15 марта силами специалистов Брестского зон ЦГиЭ будет организован санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Брест».

Совместно с сотрудниками медпункта аэропорта будет осуществляться санитарно-карантинный контроль лиц, прилетающих с отдыха. Для осуществления бесконтактной термометрии граждан Брестским областным ЦГЭиОЗ будет передан тепловизор.