Состоялась рабочая встреча совета ОПОП

Работе с семьями, попавшими в непростую жизненную ситуацию, а также профилактике пьянства и алкоголизма среди населения была посвящена рабочая встреча совета общественного пункта охраны правопорядка.

Управляющий делами горисполкома Лариса Лешкевич подытожила результаты очередного рейда. Картины, увиденные участниками выездной комиссии, нередко требовали немедленного вмешательства. 79-летний горожанин проживает в частном доме. По состоянию здоровья возможности у старика ограничены, а сын нигде не работает и «увлекается» спиртным. В доме царит антисанитария. Дров – нет, холодильник – пустой. Благодаря оперативному вмешательству пенсионера поместили в Синкевичскую больницу, где он смог поправить здоровье. За это время сын привел дом в относительный порядок.

Заместитель генерального директора РУПП «Гранит» по персоналу, социальным вопросам и идеологической работе Маргарита Сероокая отчиталась о работе на предприятии комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом. С аналогичным отчетом выступила инженер по охране труда ОАО «Спецжелезобетон» Ольга Бурик.

В самых разных жизненных ситуациях оказались горожане, приглашенные для беседы на совет ОПОП. 42-летнему мужчине вырваться из алкогольного дурмана получилось только благодаря «путевке» в лечебно-трудовой профилакторий. Однако борьба с пагубной привычкой для земляка на этом не закончилась. Совместно с представителями наркологической службы города для него разработали индивидуальный план реабилитации и возвращения к полноценной жизни.

Время от времени в поле зрения правоохранителей попадает и пара сожителей средних лет. Причина банальная – запойное «увлечение» алкоголем. Совместное распитие спиртного нередко закачивается «разбором полетов», вызовом милиции и приглашением на заседание совета ОПОП. После профилактических бесед и контроля нарколога в доме устанавливается временное «перемирие».

Долгое время на контроле у различных служб находились и многодетная семья. Неоднократные предупреждения и профилактические беседы не приносили результатов. Папа с мамой пьянствовали, халатно относились к своим обязанностям. Поэтому примерно год назад их поставили на учет, детей признали находящимися в социально-опасном положении и продолжили работу с неблагополучной семьей. Сейчас эти горе-родители ведут трезвый образ жизни, ремонтируют жилье, нашли временный заработок…

Разных по возрасту и уровню жизни горожан объединяет одна беда – «погоду» в их семьях и домах делает алкоголь. Работа с такой категорией людей – непростой и кропотливый труд, а положительные результаты можно достичь только совместными усилиями представителей всех заинтересованных служб. Но эти усилия того стоят. В особенности, когда видишь счастливые глаза ребенка, который наконец-то увидел маму с папой – трезвыми и реально оценивающими окружающий мир.