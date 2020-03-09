Состоялся второй финальный день первенства по баскетболу

Районное первенство прошло на базе микашевичской СШ №2 (первый день состоялся неделю назад в спортивном зале Лунинской СШ). Вместе с хозяевами за места на пьедестале боролись лунинецкие СШ №4 и гимназия, микашевичская СШ № 1 и Дятловичская СШ. В результате напряженной и интересной борьбы обладателем кубка стала команда микашевичской СШ №2. На втором месте — гимназисты, на третьем — микашевичская СШ №1.



В командах лучшими игроками признаны Алексей Перевалов (СШ №4 г. Лунинца), Валерий Косач (Дятловичская СШ), Владислав Ярмолич (СШ №2 г. Микашевичи), Никифор Тельпук (гимназия г. Лунинца), Виктор Кишкевич (СШ №1 г .Микашевичи). За отличную и надежную игру на протяжении всего турнира отмечен Никита Приборович (СШ №2 г. Микашевичи).