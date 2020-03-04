В Беларуси лабораторно подтвержден ﻿﻿4 случай наличия коронавируса

Как сообщает Министерство здравоохранения, положительный результат выявлен у гражданина Республики Беларусь, который был изолирован для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом.

Ещё 2 теста, пациентов относящихся к контакту 1-го уровня предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования рекомендованными ВОЗ.

Все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса.