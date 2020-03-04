В Беларуси отмечаю День милиции

Накануне профессионального праздника об итогах работы и лучших сотрудниках рассказывает начальник РОВД Юрий Лемешевский:

— Прошедший 2019-ый для отдела был годом напряженной работы. Вместе с выполнением плановых оперативно-служебных задач, сотрудники РОВД приняли участие в обеспечении общественного порядка при проведении всех массовых мероприятий на территории района. Несмотря на высокую нагрузку, нам удалось добиться положительных результатов по ряду направлений служебной деятельности. Оперативная обстановка на территории района в целом остается стабильной. Несмотря на общий рост преступности, в основном за счет увеличения преступлений в сфере высоких технологий, удалось снизить их количество по линии уголовного розыска (минус 4,2 процента), в том числе краж имущества (минус 25,3 процента).



В определенной степени стабилизировалась рецидивная преступность. Противоправных действий лицами, имеющими неснятую и непогашенную судимость, совершено на 13,6 процента меньше. В то же время актуальной остается проблема пьянства. Нетрезвые граждане имеют отношение к 149 преступлениям. Алкоголь стал причиной совершения большинства преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в том числе резонансных тяжких и особо тяжких. Поэтому мероприятия по деалкоголизацию населения должны стать основой для работы милиции общественной безопасности в этом году.



По линии экономической безопасности выявлено 28 преступлений, в том числе 13 особо тяжких и тяжких, в сфере незаконного оборота наркотических веществ — 51, в том числе 18 особо тяжких и тяжких, а также 6 фактов сбыта.



Во втором полугодии 2019 года обстановка с аварийностью на дорогах района осложнилась. В результате дорожно-транспортных происшествий погибли 7 граждан, получили телесные повреждения 17. Это довольно высокие цифры. С учетом задач, поставленных руководством МВД и УВД, пересмотреть подходы к профилактике аварийности на дорогах.



Все службы отдела работают на должном уровне и с полной самоотдачей. В коллективе сложился здоровый морально-психологический климат, в чем немалая заслуга не только руководства отдела, но и каждого сотрудника. Среди лучших — отделение уголовного розыска, которое возглавляет Евгений Чижих, который отмечен Благодарностью Министерстве внутренних дел Республики Беларусь за инициативу и высокую эффективность в работе. Лучшими по профессии среди сотрудников Брестской области признан начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями Андрей Бицутко, старший госавтоинспектор Александр Хартанович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Вадим Корженевич.



Записала Елена Данилович.