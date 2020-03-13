В Беларуси у 21 пациента подвержден коронавирус

Как сообщает Минздрав, На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными — то есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма. На тот момент они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на 3 день. К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести.

Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам – обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы — по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали.

Вчера, 12 марта, был выписан из больницы первый пациент, у которого в Беларуси диагностировали COVID-19.