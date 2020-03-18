В Беларуси зарегистрирован 51-й случай коронавируса

По состоянию на 8 утра 18 марта только 9 пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни.

Выписано 5 пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время.

За все время — 17 это завозные случаи, в т.ч. последние четыре из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга выявлены на СКП. Остальные случаи выявлены в результате проводимых мероприятий у изолированных контактов 1 уровня.