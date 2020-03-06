В дачный сезон рекомендуют опасаться фальшивых денег

Из 100 тысяч российских рублей, которые наши земляки получают за садово-огородную продукцию на рынках восточных соседей, одна купюра – почти всегда фальшивая.

Чаще всего это красивая пятитысячная банкнота. Она не всегда выглядит новой – фальшивомонетчики частенько специально «затирают» купюры, чтобы придать им убедительный «бэушный» вид. Если же оплата идет тысячными банкнотами, то из 100 подобных фальшивками могут оказаться сразу несколько. Такие нерадужные тенденции обозначает старший уполномоченный УБЭП УВД Брестского облисполкома майор милиции Юрий Хворягин.

«Человеку дают пачку денег в качестве оплаты за сельхозпродукцию, иногда берут оптом и выплачивают по 400-500 тысяч российских рублей единовременно. В такой пачке выделить фальшивую банкноту очень трудно, даже если человек различает настоящие деньги и поддельные. На это попросту нет времени», — объясняет нехитрую схему «вечного обмана» Юрий Хворягин.

Не теряют актуальности и фальшивые доллары с евро, которые наши земляки частенько привозят с заработков в странах Европы. К слову, по статистике чаще всего фальшивки выявляются у жителей Дрогичинского и Ивановского районов, известных своими земледельческими успехами и, как следствие, большим экспортом продукции на российские рынки.

Самые распространенные подделки 50 долларов США, 100 долларов США, 1 000 российских рублей, 5 000 российских рублей и 50 евро.

Фактов подделки новых белорусских банкнот в стране практически не встречается. Иногда это больше следствие розыгрыша, нежели реального фальшимонетничества.

Правда, есть и важный нюанс. В 2019 году в обращение были выпущены уже обновленные купюры номиналом в 5 и 10 белорусских рублей. Они немного отличаются по дизайну и защитным знакам от версии, выпущенной сразу после деноминации. И иногда два типа равнозначных банкнот приводят людей в замешательство.

Как себя вести, если попался с фальшивой купюрой?

Как правило, подобные факты выявляются в банках, куда наши земляки приносят на обмен российские рубли, доллары и евро. Для граждан так даже лучше – это иногда служит косвенным доказательством того, что они сами не имели преступного умысла и стали жертвой обмана. Но в любом случае стоимость фальшивых денег человек потеряет. Плюс к этому, если гражданин получил, к примеру, 100 тысяч российских рублей 5-тысячными купюрами, и одна из них оказалась фальшивой, то для проведения экспертизы изымается вся партия денег. Настоящие банкноты, естественно, после заключения эксперта о подлинности будут владельцу возвращены. Процедура эта не слишком продолжительная, проводится в течение двух-трех дней. Надо быть готовым и к тому, что у вас могут изъять принтер и другие компьютерные устройства, дабы проверить, нет ли в них следов печатания фальшивых банкнот. В случае «чистоты» гаджетов они, естественно, буду возвращены владельцу.

Источник: brest.mvd.gov.by