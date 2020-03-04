В ГДК состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню милиции

В нем приняли участие личный состав РОВД, ветераны органов внутренних дел, председатели: райисполкома – Александр Пачко и районного Совета депутатов – Виктор Рафалович, а также руководители силовых структур района.

Ряд сотрудников были награждены государственными и ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами местных органов власти.

Приятным подарком для всех собравшихся в этот день в зале стал праздничный концерт, подготовленный работниками городского Дома культуры.