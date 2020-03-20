В Китае завершили исследования противовирусного препарата

Препарата от гриппа «Фавипиравир» был одобрен для клинического применения в Японии еще в 2014 году. Как сообщает директор Государственного центра развития биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, он также показал хорошую клиническую эффективность против новой коронавирусной пневмонии COVID-19.

По его словам, в испытании в больнице Шэньчжэня (провинция Гуандун на юге Китая) приняли участие более 80 пациентов, 35 из них принимали «Фавипиравир». Результаты показали, что пациенты, получавшие лечение препаратом, выздоровели спустя четыре дня, а те, которым не давали препарат, побороли вирус за 11 дней. Кроме того, практически у всех 35 пациентов заметно улучшилось состояние легких. Среди тех, кто не принимал «Фавипиравир», лишь в 62% случаев были зафиксированы заметные улучшения в органах дыхания.

«Фавипиравир» рекомендован медицинским командам и должен быть включен в план диагностики и лечения от COVID-19 как можно скорее, добавил директор центра.

В Беларуси 6 человек выздоровели после заражения коронавирусом и уже находятся дома. Еще несколько человек готовятся к выписке. Клинические признаки коронавирусной инфекции COVID-19 наблюдаются у девяти пациентов. Из них у восьмерых заболевание проходит в легкой форме, один пациент в состоянии средней степени тяжести, но динамика положительная.

Источник: БелТА.