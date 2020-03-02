В Лунинецкой поликлинике отработали план эвакуации при пожаре

В рамках «Единого дня безопасности» спасатели Лунинетчины рассказали о соблюдении мер пожарной безопасности в быту и на рабочем месте трудовым коллективам магазинов Лунинецкого РАЙПО, музыкальной школы г. Лунинца, СШ №1 г. Лунинца, Любанской СШ, а также отработали план эвакуации на случай пожара в Лунинецкой поликлинике.

В своих выступлениях работники РОЧС, довели требования правил пожарной безопасности на торговых объектах и учреждениях рассказали, как обезопасить себя от пожара дома. Спасатели познакомили присутствующих с основными разделами мобильного приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом», напомнили, как пользоваться огнетушителем и при тушении каких классов пожаров нужно его применять. А также уточнили когда можно потушить возгорание своими силами, а когда стоит отойти в безопасное место и немедленно сообщить о нем в Службу спасения по телефонам 101 или 112.