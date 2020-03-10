В Микашевичах блогеры посоревнуются за звание лучшего

В год 45-летия со дня основания РУПП «Гранит» на предприятии разработали обширную праздничную программу.

17 апреля на сцену учреждения культуры выйдут «гранитовцы», которые увлекаются видеосъемкой и активно используют ее для собственного онлайн-журнала, интернет-дневника.

Участникам «битвы» предстоит продемонстрировать свое творчество и мастерство в визитной карточке в виде ролика «Один день из жизни блогера», творческих конкурсах «Ты в эфире!», «Лучший монтаж» и «Реклама – двигатель продаж!». В оценке четвертого этапа могут принять активное участие все пользователи «всемирной паутины». Корометражки этого тура для голосования будут заранее размещены в официальных группах РУПП «Гранит» в социальных сетях.

Заявки на участие принимаются до 20 марта.