В сельскохозяйственном колледже провели учебную эвакуацию

В Лунинецком районе продолжается первый этап республиканской акция «День безопасности. Внимание всем!». Одно из мероприятий в рамках акции прошло в ГУО «Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства».

Специалист Геннадий Кулеш и инженер Лунинецкого РОЧС Владислав Казак, совместно с руководством учреждения образования, провели практическую отработку плана эвакуации из здания общежития. Учащиеся в кратчайшие сроки, организовано и без паники покинули общежитие и построились на стадионе учреждения. Сотрудники РОЧС отметили хороший уровень подготовки персонала и учащихся в этом направлении и пожелали«не сбавлять темпы».

Далее, Геннадий Адамович продемонстрировал учащимся и работникам колледжа фильм «Действия по сигналу «Внимание всем», после просмотра ответил на возникшие вопросы. Пользуясь случаем, специалист РОЧС рассказал о профессии спасателя и об учреждении образования системы МЧС.

В конце беседы сотрудники РОЧС вручили ребятам памятки по безопасности жизнедеятельности