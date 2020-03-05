В Витебске белорусские военные тренируются вместе с британскими

На полигоне 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проходит совместная белорусско-британская тренировка.

Военнослужащие миротворческой роты Беларуси и батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании обмениваются опытом по ряду направлений.

Белорусские миротворцы успели продемонстрировать британским коллегам эвакуацию раненых, огневую подготовку. В ближайшие дни участники обменяются опытом в выполнении элементов тактической и инженерной подготовки.

На заключительном этапе совместной тренировки пройдет комплексное занятие.

Фото Яна Горбанюка. «Ваяр».