Веселая Масленица

Лунинец сегодня веселится. Районный праздник проводов зимы прошел в первый весенний день.



Было много блинов (как же Масленица без них), конкурсов и песен.

Все желающие могли принять участие в соревнованиях, попробовать удачу в беспроигрышной лотерее

Для детей организовали игровую площадку.

Традиционно сожгли чучело Зимы. Теперь Весна вступает в свои права.

Также в первый день марта сотрудники РОЧС, РОВД, медики и газовики совместно с волонтерами районной организации Красного Креста провели информационную акцию в рамках Единого дня безопасности.