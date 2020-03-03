Вопросы руководству района можно задать по субботам

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По субботам, с 9.00 до 12.00, в каждом городском и районном исполнительном комитете работает «прямая телефонная линия», позвонив на которую по нижеуказанным номерам телефонов, можно задать волнующие вопросы руководству городских и районных исполнительных комитетов или председателям городских и районных Советов депутатов.

Барановичский горисполком(0163)42 49 74
Брестский горисполком (0162)21 03 86
Пинский горисполком(0165)31 60 63
Лунинецкий райисполком(01647)3 13 70
Столинский райисполком (01655)6 06 74
Пинский райисполком (0165)31 70 09
Барановичский райисполком(0163)41 38 31
Березовский райисполком(01643)2 22 41
Брестский райисполком(0162)21 36 15
Ганцевичский райисполком(01646)2 13 41
Дрогиченский райисполком(01644)3 12 50
Жабинковский райисполком(01641)2 52 30
Ивановский райисполком(01652)2 27 03
Ивацевичский райисполком(01645)9 11 50
Каменецкий райисполком(01631)2 12 43
Кобринский райисполком(01642)2 19 00
Ляховичский райисполком(01633)6 05 65
Малоритский(01651)6 17 34
Пружанский райисполком(01632)9 03 14