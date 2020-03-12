ВОЗ официально признала вспышку коронавируса пандемией

В мире объявлена пандемия коронавируса, сообщил генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на конференции в Женеве в среду, 11 марта.

Организация круглосуточно следит за развитием ситуации и обеспокоена уровнем распространения инфекции. В ближайшие недели специалисты прогнозируют увеличение случаев заражения и летальных исходов.

ВОЗ призывает страны принимать жесткие меры для борьбы с коронавирусом: быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию, информировать граждан о возможных рисках, рассказывать о мерах защиты, изолировать заболевших.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.

По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.