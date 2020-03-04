Встреча в профессиональный праздник

Сегодня, в День милиции, состоялась встреча инспектора ИДН капитана милиции Виталия Прокоповича с учащимися 9 и 11 классов Микашевичской гимназии имени В. Недведского.

Сотрудник РОВД еще раз напомнил нормы административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, не курительных табачных изделий, наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров. Милиционер разъяснил ребятам отличительные признаки принадлежности к фанатскому движению, рассказал о недопустимости нарушения общественного порядка, связанного с футбольными пристрастиями. В конце мероприятия учащиеся получили ответы на все интересующие их вопросы.