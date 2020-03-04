Житель Велуты установил «алкогольный рекорд»

23 февраля примерно в 20:30 часов госавтоинспекторы РОВД несли службу по надзору за дорожным движением в агрогородке Велута. Их внимание привлек автомобиль «Ауди 80», водитель которого неадекватно вел себя на дороге, виляя из стороны в сторону.



По требованию правоохранителей 43-летний местный житель остановился. По визуальным признакам он находился в нетрезвом состоянии. Его доставили в центральную районную больницу для прохождения медицинского осмотра: наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 5,4 (!) промилле.



Предыдущий антирекорд принадлежал мотоциклисту из Столинского района — 4,8 промилле.