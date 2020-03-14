Знаете ли вы Конституцию? Тест

Сколько раз вносились изменения в современную Конституцию?

Correct! Wrong!

24 ноября 1996 года на референдуме была принята практически новая Конституция и 17 октября 2004 г. из Конституции было исключено положение, ограничивающее пребывание Президента на посту двумя сроками.