Знаете ли вы Конституцию? Тест

in Падзея, Социум

15 марта исполняется 26 лет с момента принятия Конституции Республики Беларусь.  Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы Основной Закон страны.

Начнем с простого. Сколько всего статей в Конституции?

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Сколько раз вносились изменения в современную Конституцию?

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24 ноября 1996 года на референдуме была принята практически новая Конституция и 17 октября 2004 г. из Конституции было исключено положение, ограничивающее пребывание Президента на посту двумя сроками.

Вопрос для упорных или везучих. Сколько раз в Конституции употребляется слово Президент?

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Кто, согласно Конституции, является источником государственной власти?

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Какой минимальный возраст для кандидата в Президенты установлен в Конституции?

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Сколько судей входят в Конституционный Суд Республики Беларусь?

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Из скольких депутатов состоит Палата представителей?

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С каких слов начинается текст Конституции?

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В каком году была принята Конституция нашей страны?

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Как называется белорусский парламент?

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Кто может лишить человека белорусского гражданства?

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Согласно Конституции высшей ценностью общества и государства является...

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Тест на знание Конституции Республики Беларусь
Вы могли бы стать судьёй Конституционного суда!
Неплохо! Но кое-что можно повторить
Что ж вы так! Текст Конституции есть даже в интернете.