Золотовалютные резервы за февраль снизились на 4,7%

За февраль 2020 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на $438,2 млн (на 4,7%) после снижения в январе на $150,4 млн (на 1,6%) и сейчас составляют 8,8 млрд долларов.

Снижение в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств, а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.