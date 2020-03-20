БРСМ организовал работу «горячих линий» для помощи с коронавирусом

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире Белорусский республиканский союз молодежи организует работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям.

Горячие телефонные линии создаются при каждом территориальном комитете БРСМ для информационной помощи одиноким пожилым людям в возрасте от 65 лет. На первом этапе работы горячих линий волонтеры смогут подсказать пожилым людям телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии близлежащих учреждений здравоохранения. Если линия вызываемого абонента будет долго занята, то помогут оперативно получить обратную связь.



Кроме того, по желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости.



Молодежная горячая линия будет работать ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефон районной горячей линии 8 (01647) 6-29-46.