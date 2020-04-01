Два человека пострадали от огня в Лунинецком районе

Как сообщает Брестское областное управление МЧС, 30 марта в Язвинках произошёл пожар в блочно-кирпичном хозяйственном строении. Огнём уничтожена кровля, повреждено имущество, уничтожен припаркованный микроавтобус «Форд Транзин».

При самостоятельном тушении пожара получил ожоги сын хозяйки, 1997 года рождения. Он госпитализирован в реанимационное отделение Лунинецкой ЦРБ с предварительным диагнозом «термоингаляционная травма». Причина пожара устанавливается.

В Велуте от огня пострадал 72-летний пенсионер. Мужчина наводил порядок на приусадебной территории, на нём загорелась одежда. Строения и имущество не повреждены.

Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение Лунинецкой ЦРБ с диагнозом: «термический ожог пламенем III степени правой голени (8% тела)».