Дятловичские «Хорошухи» выступили в Малых Чучевичах

Чудесный концерт в д. Малые Чучевичи устроил автоклуб ГУК «Централизованная клубная система Лунинецкого района».

Жители деревни сердечно встретили гостей, подпевали и не жалели аплодисментов. Не смогли удержаться и от танцев, что сделало концерт настоящим праздником.

Хорошее настроение и приятные воспоминания собравшимся подарили фольклорно-этнографический коллектив «Хорошухи» (Дятловичский ЦСДК), Оксана Кукса, Сергей Лапин, Марина Марко, Наталья Грушевская, Максим Киндрук, Галина Брезина и Леонид Ярохович.