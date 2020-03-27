Эпидситуация по коронавирусной инфекции на Лунинетчине

По информации районного центра гигиены и эпидемиологии, на 8:00 26 марта лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в районе не выявлено.

Под медицинским наблюдением находятся 30 человек из числа контактов 2-ого уровня. Лица, относящиеся к контактам 2-го уровня, подлежат 14-дневному медицинскому наблюдению по месту жительства или временного пребывания без лабораторного обследования на инфекцию CОVID-19.

Так же Лунинецкий ЦГиЭ разъясняет, что лица, прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран (Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Германия, Франция, Испания, Польша, Чехия) подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней с даты прибытия. Прибывшие из других стран, не относящихся к данному перечню не подлежат медицинскому наблюдению.