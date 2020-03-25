Как защитить себя от квартирных краж?

Проведенный анализ оперативных сводок показывает, что почти каждая вторая кража происходит путем свободного доступа, а каждая четвертая — через взлом входной двери. В девяти процентах воры подбирают ключи, еще в восьми процентах случаев — проникают через незакрытые окна и балконы. Как защититься от посягательств? Лучший способ сделать жилье безопасным — установить охранную сигнализацию. Так считает и.о. начальника отделения по охране объектов в г. Микашевичи Дмитрий Волчек:

— Кроме охранной деятельности следим за общественным порядком на охраняемых объектах, в зонах постов и маршрутов патрулирования, обеспечиваем контроль за внедрением и эксплуатацией средств и систем охраны.



Потратив деньги однажды на приобретение защитного оборудования (например, для квартиры в многоэтажке — 350 рублей), оно станет вашей собственностью, которая не требует дополнительного ухода и капиталовложений. После этого — только ежемесячная абонентская плата. За охрану квартиры, или одного уровня дома, или гаража, или контроль и реагирование на тревожную сигнализацию в неохраняемом помещении — 8,75 рублей. Предоставляем рассрочку платежа за установленную аппаратуру на 6 месяцев.



За более подробной информацией обращайтесь в наш отдел, который находится в Лунинце по улице Московская, 26, или по телефонам 3-49-05, 2-32-59, 6-28-07, 8-029-307-39-53, 8-033-670-42-42, в Микашевичах — 66-683.



Записала Елена Данилович.