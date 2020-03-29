Коммуналка по «полной»: кто относится к не занятым в экономике?

В прошлом году на Лунинетчине появилась база данных о трудоспособных гражданах, не занятых в экономике. Кто входит в него и за какие счета за коммунальные услуги, начиная с мая 2020 года, им придется платить по тарифам, обеспечивающим полный возврат экономически обоснованных затрат на их оказание, рассказал заместитель председателя исполкома Владимир Ковалевич:

— В соответствии с законодательством граждане Республики Беларусь, иностранцы и лица без гражданства, получившие постоянный вид на жительство в нашей стране и вид на жительство в возрасте от 18 лет и до выхода на пенсию, считаются работоспособными. В экономике заняты те, кто:

работает (служит) по трудовому договору (контракту), на государственной службе, на условиях членства в производственном кооперативе или ферме;

зарегистрированы как индивидуальные предприниматели;

тот, с кем заключаются гражданские договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг или создание интеллектуальной собственности;

тот, кто занимается не предпринимательской деятельностью, но платит единый налог (подлежит оплате за соответствующий период);

военнослужащие, офицеры полувоенной организации, занимающие специальные звания;

резервисты во время занятий и тренировок;

представители альтернативной службы; адвокаты, нотариусы;

тот, кто предоставляет услуги в сфере агротуризма; ремесленники (при условии уплаты пошлины за соответствующий период);

творческие работники, статус которых подтвержден творческим союзом или профессиональным сертификатом;

духовенство и духовенство, религиозные организации любого вероисповедания, члены монастыря, монашеская община; студенты духовных учебных заведений;

тот, кто производит продукцию растениеводства (кроме цветов, декоративных растений, их семян и рассады), животноводство на землях, расположенных в Беларуси (кроме Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска и Могилева) и предоставленных для личного подсобного хозяйства садоводство, традиционные народные промыслы, сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных, крестьянское (фермерское) хозяйство, строительство и содержание жилого дома и т.д .;

зарегистрированы как безработные или проходят профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и т. д. (при условии отсутствия нарушений трудовых обязательств);

тот, кто обучается на постоянной основе или обучается дома (есть также исключения, такие как лекции, семинары, практикумы, тренинги, курсы для офицеров и т. д.);

мать (мачеха) или отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель), воспитывает ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, трех и более детей;

включен в реестр сборных и сборных команд Республики Беларусь по спорту; спортсмены-студенты специализированных учебных и спортивных учреждений, детских и юношеских спортивных школ (олимпийских резервных школ), включенные в состав клубов по видам спорта в виде отдельных подразделений.



В то же время, есть определенные категории граждан, которые не будут временно считаться безработными в экономике — на срок, продолжительность которого колеблется от 3 месяцев и более. На это влияют многие обстоятельства в зависимости от конкретной ситуации.



Человек может подтвердить свою занятость. Для этого он должен представить документы в соответствующую комиссию. Например, граждане, которые работают или учатся за границей, могут воспользоваться этим правом при предъявлении договора (контракта) с иностранным работодателем или справок из учебного заведения, которые разработаны с учетом всех требований. Исключения из базы данных также могут быть достигнуты сотрудниками, уволенными по причине избыточности или непоследовательности по состоянию здоровья, а также многими другими категориями людей.



Для того чтобы постоянная комиссия координировала работу по содействию трудоустройству, гражданин должен быть освобожден от полной или частичной оплаты услуг с возмещением расходов, должно быть написано заявление установленного образца и предоставлены документы, подтверждающие объективные обстоятельства, связанные с трудной жизненной ситуацией. Вы можете подать заявление на получение помощи по трудоустройству в Управление труда, занятости и социальной защиты или непосредственно в саму комиссию.

С 1 мая 2020 года оплата услуг теплоснабжения и газоснабжения будет введена при наличии отдельных газовых отопительных приборов по ценам (тарифам), которые обеспечат полное возмещение экономически обоснованных затрат на их предоставление.

Записала Наталья Павлюкевич.