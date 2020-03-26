Лунинчане могут предложить места для посадки деревьев

В связи с наступление благоприятного периода для посадки деревьев и кустарников Лунинецкая райинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды просит граждан принять активное участие в проведении весеннего месячника по благоустройству и наведению порядка на земле в части посадки деревьев и кустарников, а также направлять в райинспекцию свои предложения по тем местам на землях общего пользования населенных пунктов, где возможна посадка деревьев и кустарников (телефон для предложений 4-70-65).

Николай Ванюк, главный специалист Лунинецкой райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.