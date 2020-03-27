Лунинецкая «Славяночка» преобразована из буфета в кафетерий

Изменения коснулись не только классификации, но и самой «начинки». Приятно удивил интерьер, основанный на принципах минимализма. Цветовая гамма стен и пола натуральная. В оформлении использовались песочный, золотистый и бежевый тона. Яркими визуальными элементами стали декоративные панно с подсветкой. Территорию кафе можно условно разделить на две зоны, каждая из которых имеет свое предназначение.

– Это идея председателя правления райпо Максима Сумара, – рассказывает директор филиала «Общепит» Валентина Швед. – Он инициировал как проведение ремонта, так и участвовал в дизайнерском проекте. Мы же смогли за 2 месяца изменить объект до неузнаваемости, инвестировав около 40 тысяч рублей, более 20 тысяч – на приобретение оборудования. Ремонтные работы – это дело работников райпо.

Если раньше сюда забегали «любители» быстрого перекуса, то сейчас, в новом стильном кафетерии, где так уютно и комфортно, хочется посидеть, пообщаться с друзьями. Да и ассортимент значительно расширился: есть первые и вторые горячие блюда, салаты, выпечка собственного производства, десерты, напитки, чай и кофе.