Лунинецкий педагог представит область на конкурсе «Учитель года»

В Бресте проходит областной этап республиканского конкурса «Учитель года-2020».

На прошлой неделе педагоги соревновались в номинациях «Русский язык и литература, белорусский язык и литература», «Физика, астрономия, математика, информатика», «Химия, биология», «История, обществоведение, география».



Наталья Ясеня

Лунинетчину на этом этапе представляли Наталья Ясеня и Нина Ильючик. Наталья Михайловна преподает русский язык и литературу в СШ №1 г. Микашевичи, а Нина Семеновна — биологию в СШ №2 г. Лунинца. Обе учительницы удачно продемонстрировали свои знания психологии и педагогики, навыки проведения мастер-классов и уроков с незнакомой аудиторией. Но попасть в третий тур этапа посчастливилось Нине Ильючик. Ее публичное выступление настолько потрясло и оставило яркие впечатления, что не оставило шансов на победу другим соперникам. Как итог — Диплом I степени и путевка на заключительный этап в Минске.