Минздрав открыл благотворительный счет для борьбы с коронавирусом

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, после многочисленных обращений с инициативой оказания безвозмездной (спонсорской) помощи системе здравоохранения было принято решение по открытию благотворительного счета.



Поступившие средства пойдут на такие цели, как — проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID-19. Счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования» для аккумулирования и дальнейшего распределения поступивших денежных средств, в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, по согласованию с Минздравом.



Благотворительную помощь смогут использовать в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным.

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723



При предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Беларусь, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» необходимо заключать договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи (образец договора).

Контактное лицо по вопросам заключения договора — главный бухгалтер государственного учреждения «Республиканский центр организации медицинского реагирования», Малиновская Светлана Владимировна, тел. 8 (017) 360 49 35, 8 (029) 677 95 45