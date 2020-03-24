Михаил Шийч: «Припять летом усыхает до неузнаваемости»

Около 71% Земли покрыто океанами, морями, реками и озёрами. На территории Беларуси насчитывается более 20 тысяч рек. Беларусь называют «синеокой», поскольку в стране около 11 тысяч озёр.

Через территорию нашей Лунинетчины и заказника «Средняя Припять» протекает главная река Полесья – река Припять. Пойма реки является местом гнездования 182 видов птиц, что составляет 88,3% от всего состава гнездящихся птиц Республики Беларусь. В связи с преобладанием водно-болотных угодий, в большей степени здесь представлены птицы водно-прибрежного, околоводно-болотного комплексов. В пойме гнездятся вертлявая камышовка, малая и большая выпь, большая белая цапля, чёрный аист, орлан белохвост и др. Произрастают: полушник озёрный, венерин башмачок, сальвиния плавающая.

Припять, уже который год подряд, летом, усыхает до неузнаваемости. Под угрозой уничтожения находятся многие виды птиц и растений. Сегодня ведётся постоянный контроль за изменением химического состава воды, запрет на работы, связанные с сельскохозяйственным использованием водоёмов и работы в водоохранной зоне. Каждый из нас должен понимать, что он несёт ответственность за нашу природу. Как гласит народная мудрость: «Не забруджвай крыніцу – прыйдзеш па вадзіцу!»

Михаил Шийч, ведущий специалист ГПУ «ЗРЗ «Средняя Припять» и«Лунинский».