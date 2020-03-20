На Лунинетчине проводится реконструкция системы очистки воды

Очистные сооружения в райцентре были построены в 70-е годы прошлого века. Они уже не соответствуют необходимым требованиям, поэтому было принято решение провести комплексную реконструкцию системы очистки воды, которая началась в 2011 году.



В прошлом году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс. В рамках второго — построена станция приема жидких бытовых отходов. Торжественная ее презентация состоялась накануне профессионального праздника коммунальщиков. В мероприятии приняли участие заместитель начальника райисполкома Руслан Хомич, директор КУП ВКХ «Лунинецкий водоканал» Александр Радионович, главный инженер ПМК-19 (предприятие, которое ведет реконструкцию) Дмитрий Веремчук и другие должностные лица, которые следят за тем, чтобы окружающая среда была чистой и безвредной.

— Использование современных технологий позволит добиться высокого эффекта очистки сточных вод, создаст более благоприятные экологические условия. Это важный объект для Лунинца. Уровень загрязнения сточных вод, из канала попадающих в Припять, существенно снизится. Их качественный состав будет значительно лучше по содержанию биогенных и органических веществ, — отметил Руслан Хомич.



Потом участники мероприятия перерезали красную ленту и смогли увидеть, как работает станция. По своим функциональным способностям она является также очистным сооружением. Станция включает блок приема бытовых отходов, пост мойки и системы очистки. Ее технологическая схема предусматривает взвешивание машин, прием стоков, их дробление, отстаивание, а также удаление песка и твердых фракций. Затем стоки разбавляются чистой водой до определенной концентрации и сбрасываются в самотечный коллектор канализации. Производительность станции высока, она может принять 8 ассенизаторских машин в час или 70 кубометров.



Завершить весь комплекс работ на объекте планируется к 2020 года. Его реконструкция ведется за счет средств госпрограммы развития Припятского Полесья, а также инвестиционной программы Брестского облисполкома. Из запланированных 9,6 миллионов рублей на сегодня освоено 7,2 миллиона.



Масштабный проект обеспечивают очистку сточных вод, поступающих с промышленных предприятий, коммунальной сети районного центра, а также благоприятно скажется на имидже нашего района.



Елена Данилович. Фото автора.