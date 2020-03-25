На Лунинетчине зарегистрировано 117 ВИЧ-инфицированных

По данным официальной статистики, по состоянию на начало марта на Брестчине зарегистрировано 1660 ВИЧ-инфицированных, из которых 117 — жители нашего района. Всего за период наблюдения (ведется с 1987-го) на Лунинетчине выявлены 145 случаев заболевания. Это в 1,5 раза выше среднего показателя в области.



За январь-февраль в регионе новых пациентов с положительным ВИЧ-статусом не зафиксировано. Из общего числа заболевших граждан — 101 мужчина и 44 женщины. По-прежнему вирусом иммунодефицита чаще страдают люди в возрасте 15-49 лет. Подавляющее большинство — 95 человек — заразились при половых контактах, остальные — при инъекционном введении наркотических веществ. Из 145 ВИЧ-инфицированных — 107 горожан и 38 сельчан. 29 пациентов с таким диагнозом завершили земной путь. За весь период наблюдения от ВИЧ-положительных матерей родилась 8 младенцев. Все они сняты с диспансерного учета с диагнозом «Здоровый».



Необходимую консультацию по вопросам наркомании и ВИЧ-инфекции можно получить по телефонам: 2-46-52 — в районном центре гигиены и эпидемиологии, у наркологов и инфекционистов соответственно 2-42-38 и 2-42-64 — в Лунинце, 36-671 и 66-540 — в Микашевичах.

Добровольно, анонимно, без направления и бесплатно обследоваться на ВИЧ можно в любом медицинском учреждении нашего региона, где осуществляется забор крови из вены. Время работы: 08.00-19.00 — районная поликлиника (ул. Красная, 100, каб. 60) и филиал №1 «Микашевичская больница» (Первомайская, 18, каб. 19), 08.00-15.00 — все амбулатории.



Виталий Дегтярев, главный государственный санитарный врач района.