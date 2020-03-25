Не забудьте выключить свет!

К этому призывают организаторы международной акции «Час Земли», которую поддерживают во всем мире, в том числе и в Беларуси.

Призываем жителей Лунинетчины присоединится и в субботу, 28 марта, отключить свет и электроприборы дома и в офисе с 20.30 до 21.30, демонстрируя свою экологическую ответственность и заботу об окружающей среде.

Инициатором является Всемирный фонд дикой природы. Цель мероприятия — привлечь максимально широкое внимание общества к изменению климата на планете, показать поддержку идеи необходимости объединения усилий всех людей в решении экологической проблемы. «Час Земли» — символическая акция бережного отношения к природе, призыв к решительным мерам по сохранению климата и заботе об ограниченных природных ресурсах.

Николай Ванюк, главный специалист районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.