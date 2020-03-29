Новые условия для обуви без опознавательных знаков

in Завочны клуб спажыўцоў

Российская Федерация продлила запрет на продажу обуви, которая не обозначена средствами идентификации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2020 г. N 216 установлены следующие даты и этапы введения обязательной маркировки обуви:

  • производство и импорт немеченой обуви, а также оптовая и розничная продажа немеченой обуви запрещены с 1 июля 2020 года (ранее — с 1 марта 2020 года);
  • передача информации о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже обуви в систему маркировки обязательна с 1 июля 2020 года;
  • маркировка остатков обуви, изготовленной или приобретенной до 1 июля 2020 года, возможно, до 1 сентября 2020 года;
  • Импортная обувь, ввозимая после 1 июля, но приобретенная до этой даты, должна быть отмечена участниками рынка до 1 августа 2020 года.

Требования к проверке реквизитов кассового чека, выданного белорусскому предпринимателю-покупателю российским продавцом, а также законности применяемых средств идентификации применяются с 1 июля 2020 года.

Указ также предусматривает возможность предоставления российским операторам системы маркировки ООО «Честный знак» операторам других государств-членов Евразийского экономического союза маркировки российского образца для маркировки обуви, поставляемой в Российскую Федерацию. Напоминаем, что выдача кодов осуществляется РУП «Издательство Белбланкавыд».

Кроме того, Постановление отменяет прежние ограничения на оборот обуви в отношении аккредитованных филиалов иностранных юридических лиц.

Светлана Олешкевич, заместитель начальника инспекции — начальник отдела камеральных проверок.