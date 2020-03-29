Новые условия для обуви без опознавательных знаков

Российская Федерация продлила запрет на продажу обуви, которая не обозначена средствами идентификации.



Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2020 г. N 216 установлены следующие даты и этапы введения обязательной маркировки обуви:

производство и импорт немеченой обуви, а также оптовая и розничная продажа немеченой обуви запрещены с 1 июля 2020 года (ранее — с 1 марта 2020 года);

передача информации о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже обуви в систему маркировки обязательна с 1 июля 2020 года;

маркировка остатков обуви, изготовленной или приобретенной до 1 июля 2020 года, возможно, до 1 сентября 2020 года;

Импортная обувь, ввозимая после 1 июля, но приобретенная до этой даты, должна быть отмечена участниками рынка до 1 августа 2020 года.

Требования к проверке реквизитов кассового чека, выданного белорусскому предпринимателю-покупателю российским продавцом, а также законности применяемых средств идентификации применяются с 1 июля 2020 года.



Указ также предусматривает возможность предоставления российским операторам системы маркировки ООО «Честный знак» операторам других государств-членов Евразийского экономического союза маркировки российского образца для маркировки обуви, поставляемой в Российскую Федерацию. Напоминаем, что выдача кодов осуществляется РУП «Издательство Белбланкавыд».



Кроме того, Постановление отменяет прежние ограничения на оборот обуви в отношении аккредитованных филиалов иностранных юридических лиц.



Светлана Олешкевич, заместитель начальника инспекции — начальник отдела камеральных проверок.