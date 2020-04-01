О вирусе говорили в райсовете

Очередное заседание президиума Лунинецкого районного Совета депутатов было посвящено анализу информационно-разъяснительной работы с населением и оказанию помощи пожилым гражданам и инвалидам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Председатель райсовета Виктор Рафалович отметил что на уровне государства принимаются все необходимые меры для того, чтобы остановить коварный вирус. От того, как будет налажена реализация этих мер на местах, зависит эффективность общих усилий.

Была заслушана информация главного государственного санитарного врача Виталия Дегтярева и заместителя главврача УЗ “Лунинецкая ЦРБ” Эдуарда Конопацкого.

Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции размещены на сайтах РЦГиЭ «Лунинецких новостей» (lnc.by) и многих других интернет-ресурсах. Небольшие и яркие плакаты можно получить в районном центре гигиены и эпидемиологии с тем, чтобы разместить их на видных местах в учреждениях, организациях и на предприятиях.

Не отошли на второй план и вопросы обеспечения жизнедеятельности населения, особенно одиноких пенсионеров и инвалидов. Как рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Ирина Семенченко, среди этой категории наших земляков проводится разъяснительная работа. Налажено оказание им помощи в доставке продуктов питания, лекарственных средств, товаров первой необходимости. Подключены волонтеры БРСМ и общества Красного Креста. Как поставлена работа по профилактике коронавирусной инфекции сообщили также представители торговли и почты.

В принятом решении предусмотрены меры, воплощать которые в жизнь должны не только медики, работники торговли, но и председатели Советов депутатов первичного уровня.

Татьяна Войтеховская.