Олимпиаду в Токио переносят на год

Планировалось, что XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа нынешнего года. Однако в связи с распространением вируса COVID-19 олимпиаду в Токио решено отложить на год.

Данное решение принято по итогам переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Сегодня между ними состоялся телефонный разговор, предложение о переносе Игр вынес японский премьер, а президент МОК выразил полное согласие. Ожидается, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года.