Под наблюдением 47 человек

По данным Лунинецкого РЦГиЭ лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Лунинецком районе не выявлено.
Под наблюдением по состоянию на 12.00 30 марта находятся 47 человек.
Так же Лунинецкий районный ЦГиЭ разъясняет:
Лица, прибывшие из эпидемически неблагополучных стран по COVID-19, подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней с даты прибытия.
Все лица, прибывшие в Республику Беларусь, подлежат самоизоляции в течение 14 дней (при наличии и соблюдении всех необходимых условий).
Если Вы вернулись в Брестскую область из стран, неблагополучных по коронавирусу, позвоните на горячую линию
по номеру +375 1647 48 3 24 в рабочие дни с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00; в субботу — с 9.00 до 13.00;
по номеру +375 1647 65 00 1 в рабочие дни с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Открыты горячие телефонные линии:
в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницыпо номеру +375 162 27 21 18 круглосуточно;
в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
по номеру +375 162 21 31 66в рабочие дни с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00;в субботу — с 9.00 до 13.00;
по номеру +375 162 20 86 75в рабочие дни с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00.