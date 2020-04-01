Под наблюдением 47 человек

По данным Лунинецкого РЦГиЭ лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Лунинецком районе не выявлено.

Под наблюдением по состоянию на 12.00 30 марта находятся 47 человек.

Так же Лунинецкий районный ЦГиЭ разъясняет:

Лица, прибывшие из эпидемически неблагополучных стран по COVID-19, подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней с даты прибытия.

Все лица, прибывшие в Республику Беларусь, подлежат самоизоляции в течение 14 дней (при наличии и соблюдении всех необходимых условий).

Если Вы вернулись в Брестскую область из стран, неблагополучных по коронавирусу, позвоните на горячую линию

по номеру +375 1647 48 3 24 в рабочие дни с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00; в субботу — с 9.00 до 13.00;

по номеру +375 1647 65 00 1 в рабочие дни с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Открыты горячие телефонные линии:

в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницыпо номеру +375 162 27 21 18 круглосуточно;

в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

по номеру +375 162 21 31 66в рабочие дни с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00;в субботу — с 9.00 до 13.00;

по номеру +375 162 20 86 75в рабочие дни с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00.